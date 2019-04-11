Minikler ninelerine hikaye okudu

Tokat'ın Zile ilçesinde başlatılan 'Bir Nene, Bir Hikaye' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri huzurevine giderek yaşlılara hikaye okuyup onların hikayelerini dinledi.

Zile Şehit Ümit Günel İlkokulu tarafından öğrencilerin sosyal duyarlılıklarını geliştirmek için hazırlanan proje hayata geçirildi. Okul Müdürü Mustafa Bardak, 'Her şey ders, her şey test değil' sözünden yola çıkarak hayatın gerçeklerini çocuklara öğretmeye çalıştıklarını ifade ederek, " Çocuklarımızı adeta fanusun içinde yetiştiriyoruz. Dünyada neler olup bitiyor bilmeleri lazım. Eskiden ataerkil bir aile yapısı vardı. Dedeler nineler torunları ile ilgilenir onların geçmişle dünya ile adaptasyonunu sağlarlardı. Maalesef şimdi çocuklarımıza sosyal eğitimleri yeterince veremiyoruz. Bu eksikliği gidermek için yaşlı nenelerle öğrencilerimizi buluşturduk. Hem huzurevi sakinleri çok mutlu oldu. Hem de öğrencilerimiz hiç duymadıkları kitaplarda yazmayan hikayeleri dinlediler.” dedi.

Zile Yaşlı Bakım ve Huzurevi Müdürü Ali Pilavcıoğlu ise huzurevi sakinlerini çocuklarla buluşturan proje başarılı olduğunu ifade ederek, "Yaşlıların çocuklarla buluşma anı görülmeye değerdi. Onlar öğrencileri torunları yerine koydular. Bizim açımızdan da güzel bir hareketlilik oldu. Duygusal anlar yaşandı” diye konuştu.