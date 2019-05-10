Minikler polis ve jandarma gibi araçları durdurdu

Tokat'ın Niksar ilçesinde Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte küçük polis ve jandarma ekipleri araçları durdurup sürücülere uyarılarda bulundu.

Niksar'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında minik öğrenciler önce gösterilerini sundu, daha sonra polis ve jandarma yeleği giyerek araçları durdurup sürücülere uyarılarda bulundu.

Aysel Nadide Başar Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı. Programda Trafikle ilgili şiirler ve kompozisyonlar okunurken, yayaların ve sürücülerin trafikte uyması gereken kurallar mizahi bir dille anlatıldı.

Bilgilendirici afişlerle donatılan okulda öğrenciler ile velilere trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Okul bahçesinde stand kuran ekipler, burada öğrencilere görevlerinde kullandıkları ekipmanları tanıtırken, kalem, cetvel, broşür, balon, düdük ve çikolata hediye ettiler.

Simülasyon gözlüğüyle uygulama yaptırılan öğretmen ve veliler sürahi ile bardağa su koymada zorluk yaşadı.

Etkinlik kapsamında jandarma ve polis yeleği giyip şapka takan minik öğrenciler trafik ekipleri gibi araçları durdurarak ehliyet ve ruhsat sordular. Sürücülere mutlaka emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde ikazlarda bulunan küçük polisler yaptıkları uygulama ile dikkat çektiler.

Düzenlenen etkinliğe İlçe Emniyet Müdür Vekili Nurettin Saçkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Erdinç Karakaş, okul idarecileri, öğretmen ve velilerin yanı sıra çok sayıda polis ve jandarma ekibi de katıldı.