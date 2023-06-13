Motosiklet alev aldı yangın tüpüyle söndürdü

Tokat'tın Erbaa ilçesinde hareket halinde olan bir motosiklet, kendiliğinden alev aldı yangın tüpüyle söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde Erbaa ilçesi D-100 Karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. M.Ş.'ye ait plakasız motosiklet hareket halindeyken alev aldı. Elektrik aksamından çıkan yangında Motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. Alev topuna dönen motosiklete ilk müdahale motosiklet sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle yapıldı. Çevre bulunan vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan motosiklet söndürüldü. Yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.