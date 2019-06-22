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Motosiklet festivali ilgi gördü

Tokat’ta ilki düzenlenen motosiklet festivalinde yapılan şov gösterileri ilgi gördü.

Tokat'ta ilki düzenlenen motosiklet festivalinde yapılan şov gösterileri ilgi gördü.



Tokat'ta birincisi düzenlenen motosiklet festivaline ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce motosiklet tutkunu katıldı. Gümenek mesire alanında kamp kuran motosiklet tutkunları şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği motosiklet festivalinde, Stunt Rider Birkan Polat'ın motosikleti ile yaptığı özel gösteri nefesleri kesti. Motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler alkış toplayan Polat'a, Tokat Valisi Ozan Balcı, gösterisinin ardından Türk bayrağı takdim etti. Polat, Türk bayrağı ile motosiklet üzerinde tur atarak izleyicileri selamladı.



Organizasyonu düzenleyen Tokat Motosiklet Kulübü üyelerinden Murat Şahin, yoğun ilgiden mutlu olduklarını ifade ederek, “Bugüne kadar diğer illerde görüyorduk neden Tokat'ta olmasın, dedik. Tokat halkının da böyle bir organizasyonla tanışmasını istedik. Lokman ve Hüseyin arkadaşımızla birlikte bu organizasyonu düzenledik. Güzel bir organizasyon oldu” diye konuştu.

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