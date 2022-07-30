İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet festivalinde adrenalin dolu anlar

Tokat’ta ikincisi düzenlenen motosiklet festivalinde adrenalin dolu anlar yaşandı.

Tokat'ta ikincisi düzenlenen motosiklet festivalinde adrenalin dolu anlar yaşandı.


Türkiye'nin dört bir yanından Tokat'a giden yüzlerce motosiklet tutkunu festivalde bir araya geldi. Eski Tokat Havalimanında kamp kuran motosiklet tutkunları şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şov programına ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Stunt Rider Birkan Polat'ın motosikleti ile yaptığı özel gösteri nefesleri kesti. Motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler alkış toplayan Polat, alevlerin içinde yaptığı gösteri alkış topladı. Türk bayrağı ile motosiklet üzerinde tur atan Polat, izleyicileri selamladı.

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