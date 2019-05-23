Müdür Topaloğlu, yarışmacıları ödüllendirdi

Karayolu Trafik Güvenliğine ilişkin araç içinde emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırması amacıyla “Bu Kemer Sana Çok Yakışır” konulu fotoğraf - gif ve kısa film ile afiş ve slogan yarışması yapıldı. Tokat'tan yarışmaya “Görsel Tasarım Kategorisi” dalında katılan Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğünde işçi olarak görevli Alaattin Kırat 4. Olurken, “slogan kategorisi” dalında Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru İsmail Çetin'in oğlu Ramazan Emir Çetin 5. oldu. Yarışmada dereceye girenleri makamında kabul eden Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, çeşitli hediyeler takdim etti. Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan Müdür Topaloğlu, Tokat'ta yapılan uygulamalarla emniyet kemeri kullanım oranın yüzde 90'a çıktığını kaydetti.