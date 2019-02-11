Muhtar adayı hayali seçmenlerden şikayetçi oldu

Tokat'ta 3 muhtar adayının yarıştığı köyde taşıma nüfus kaydı yapıldığını ileri süren muhtar adayı il seçim kuruluna şikayet dilekçesi verdi.

Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde yaklaşan yerel seçimler öncesinde nüfus artışı yaşandı. 3 muhtar adayından birinin itirazı sonucu adresini taşıyan 127 kişi tespit edilerek işlem yapıldı. Muhtar adaylarından Kadir Karoğlu, 127 kişiden başka nüfus taşıması yapanların olduğu iddiası ile Tokat Adliyesine gelerek İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Başta Tokat olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'da ikamet eden 60 kişinin isim listesini şikayet dilekçesine ekleyen muhtar adayı Karoğlu, adliye çıkışı açıklamalarda bulundu.

31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde köyde ikamet etmeyenlerin nüfuslarını taşınarak haksızlığa uğradığını ileri süren Karoğlu,"Muhtar adayının birisi taşıma oy için şikayette bulundu. Şikayet üzerine jandarma köyümüze gelerek, 127 kişi hakkında tutanak tuttu. Bizler bu kişiler nüfustan silinsin diye imza verdik. İki adayın oyu silinirken, tek adayın oyu kaldı. Turhal'da ilgili makamlara itiraz ettik bir sonuç alamadık. Bugünde il seçim kuruluna şikayet dilekçesi verdik. Yasal süre geçti ama yine de umutluyuz. Bu anlamda yetkililerin devreye girmesini istiyorum." diye konuştu.