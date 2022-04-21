Muhtarlar ‘sıfır atık' için yarıştı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları ile sıfır atık kampanyasına farkındalık oluşturmak amacıyla “Muhtarlar Atık Toplama” yarışması düzenlendi.

Tokat'ta sıfır atık kampanyasına destek vermek amacıyla yapılan yarışmada geçtiğimiz yılın son 6 ayında 2 ton elektronik atık toplandı. Bu yılın ilk 2 ayında ise bin 200 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme katkı sağlandı. Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Eroğlu, “Muhtarlıklarımız atık pil, atık florasan, atık elektronik ve atık bitkisel yağ toplama noktası oldu. 2017 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Sıfır Atık Projesine Tokat Belediyesi olarak destek vermekteyiz. Tokat Belediyesi olarak sıfır atık projesi dahilinde farkındalığın oluşması için 42 mahalle muhtarımız ile atıkların kaynaktan ayrı toplanması konusunda işbirliği yapmaktayız. Vatandaşların atıklarını muhtarlıklara götürmeleri ile tüm mahallelerde atıkların kaynağından ayrı toplanması sağlanmaktadır. Muhtarlarımız çevreye duyarlı ve koruyucu çalışmalara imza atarken her geçen gün geri dönüşüme destek veren vatandaş sayımız artmaktadır” dedi.

Başkan Eroğlu, 6 ayda “Muhtarlar Elektronik Atık İçin Yarışıyor” kampanyasında geçtiğimiz yıl 2 ton elektronik atık toplayarak çevre kirliliğini önlediklerini belirterek, “Bu yıl da ilk 2 ayda bin 200 kg atık toplandı. Kampanyaya destek veren tüm hemşehrilerimize ve çok kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Eroğlu, program sonrasında dereceye giren muhtarlara plaket ve hediyelerini takdim etti.