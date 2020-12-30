Müzik aletleri öğrencilerin ellerinde ses bulmayı bekliyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, çocukların okullarına kavuşacakları gün gelene kadar bazı okullarda yenileme ve bakım hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Alparslan Ortaokulu'nda müzik atölyeleri kuruldu. Müzik atölyelerinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan, öğrencilere tekrar kavuşacakları günü beklediklerini ifade ederek “Çocuk sesleri ile şenlenen okullarımız, müzik atölyelerimiz ile daha canlı, daha dinamik oluyorlar. Bu güzel atölyelerdeki her bir müzik aleti, bir an önce çocuklarımızın ellerinde ses bulmayı bekliyor. İlçemizde cıvıl cıvıl atölyelerin olduğu bir okullaşma hedefimiz var. Bu yolda hızla adım atıyor ve tüm enerjimizi evlerinde umutla okullarına kavuşmayı bekleyen öğrencilerimizden alıyoruz" dedi.