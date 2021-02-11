Nijerya'da başarılı öğrencilere Tokat vizesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Nijerya'dan sınavla öğrenci kabulüne başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ahmet Serhat Anaç, Nijerya Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren'i ziyaret etti. Özyer, Nijerya'da akademik başarısı yüksek olan öğrencileri sınav yaparak üniversitede eğitim öğretim hayatlarına devam ettirmek niyetinde olduklarını söyledi. Abuja Büyükelçisi Ulueren ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Nijerya'da sınav yapmasından son derece memnun olduklarını belirterek, “ Üniversitenin Nijerya'ya gelerek işe ne kadar ciddi yaklaştıklarını görüyorum. Birçok üniversite böyle bir zahmete katlanmadan gerçek olan öğrenci ve olmayan öğrenci ayrımı yapmadan vize talebinde bulunuyorlar ve bu sebepten dolayı da büyük sorunlar yaşıyorlar. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine başta Rektörü Prof. Dr. Şahin olmak üzere, ekip halinde gelen Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğüne ciddiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.