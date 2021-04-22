Niksar, atıksu arıtma tesisine kavuşuyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 8 Milyon 900 Euro maliyetli “Niksar Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin” yapım çalışmalarına başlandı.

Yapım çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar'ın temiz, planlı ve kimlikli bir kent olması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek; “Bu kapsamda Entegre Su Projemiz (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) içerisinde yer alan ve toplam maliyeti 8 Milyon 900 Euro olan Niksar Atıksu Arıtma Tesisi Projemizin yapım çalışmalarına başladık. Şehir merkezine 3 km uzaklıktaki, 3,7 hektar alan içerisinde inşa edilecek Niksar Atıksu Arıtma Tesisi iki yıl içinde tamamlandığında atık sularının doğaya zarar vermeyen bir şehir olacağız. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için var gücümüzle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Projenin kapsamında, 12 bin 147 m3/gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli, biyolojik atıksu arıtma tesisi ve Çamur Kurutma Tesisi inşaatı bulunmaktadır. Projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.