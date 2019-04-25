Niksar Belediye Başkanı Özcan: “Niksar, Akkuş, Ünye birbirine gönülden bağlı kentlerdir”

Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; Niksar, Akkuş, Ünye'nin birbirine gönülden bağlı kentler olduğunu, bu bağı birlikte yapılacak projeler ile güçlendireceklerini söyledi.

Başkan Özcan Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu Projesinin son durumu hakkında bilgi alıp istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek; “Niksar, Akkuş, Ünye birbirine gönülden bağlı kentlerdir. Bu bağı birlikte yapacağımız projeler ile güçlendireceğiz. Geçtiğimiz dönemde Niksar, Akkuş, Ünye karayolu hakkında ilk teması sağlamıştık. Bu birlikteliğin devam etmesi adına üç ilçe belediye başkanları ve Ak Parti ilçe başkanlarıyla el ele vererek Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, bölge müdürü Murat Gönenli ile toplantı düzenledik. Bölge Müdürümüz bizlere projelerin tamamlandığını ve sadece yatırım programına alınma işinin kaldığını söyledi. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu da dikkate alarak yatırım programına alınması ve biran önce ihalesinin yapılması için ortak bir irade ortaya koyduk. Ortak temennimiz Karadeniz'i ile İç Anadolu'ya bağlayacak olan bu yolun bir an önce yapılmasıdır” dedi.

Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli'yi ziyarete Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın yanı sıra, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile Ak Parti Niksar İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, Ak Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve Ak Parti Akkuş İlçe Başkanı Ramazan Acar'da katıldı.