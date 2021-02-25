Niksar Belediye Başkanı Özcan; “Yüzyıllık bu asrın projesini Niksar'a kazandırmış olacağız”

Tokat'ın Niksar ilçesinde 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli entegre su projenin çalışmaları devam ediyor.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan “Asrın projesi” adını verdiği ve uygulama çalışmaları devam eden Entegre Su Projesi hakkında bilgiler verdi.

Başkan Özcan, Proje kapsamında içme suyu isale hatlarının %65'ini, su depolarının %73'ü ile kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarımızın %12'sini tamamladıklarını, projenin tamamlanmasıyla birlikte yüzyıllık bu asrın projesini Niksar'a kazandırmış olacağız diye konuştu.

2006 yılında başlayan Entegre Su Projesinin 14 yıllık bir sürecin ardından fiilen 2020 yılında başladığının altını çizen Başkan Özcan; “Projemizin yaklaşık 7 yıl hazırlık ve proje çalışmaları sürdü. Sahada müşavir firma içme suyunu ve atıksu sistemleri ile birlikte arıtma tesisini içerisinde barındıran Entegre Su Projemizin çalışmalarını gerçekleştirerek projesini tamamladılar. Avrupa Birliği Çevre Fonu (İPA fonu) 7 lotta birçok belediyeyi kapsamaktadır. Bizlerde bu lotlardan birinde kendimize yer bulduk. 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli entegre su projemizde Niksarlı hemşehrilerimiz iyi bilsinler ki, şu anda devam eden projemizin %90'ı belediyemize hibe, %10'luk kısım ise belediyemizin kasasından çıkacak. Milletin parasını yine milletin hizmetine sunmak için çabalıyoruz. Niksar'da şu anda zahmetini çektiğimiz alt yapı çalışmalarımız devam ediyor, alt yapı çalışmalarımızda birinci aşamada ishale hatlarımız, içme suyu kaynaklarımızla depolar arasındaki ishale hatlarımızda yaklaşık yüzde 70 seriyi tamamladık. Yani ishale hatlarımızı büyük oranda bitirmiş olduk, şehir içerisine merkezine girdiğimiz kanalizasyon hatlarımızda da projenin yaklaşık olarak süre olarak yüzde 37 Seviyesine geldik, ancak imalat açısından da fiziki gerçekleşme açısından da yüzde 34 seviyelerindeyiz” dedi.

“Asrın projesini Niksar'a kazandırıyoruz”

Başkan Özcan Niksar'a çok büyük bir proje kazandırdıklarını belirterek; “Çalışmalarımız elhamdülillah gayet iyi gidiyor, müşavirimizin kontrollük hizmetleri müteahhidimizin imalatları ve malzeme seçimleri de bizim kontrollerimizde teknik ekibimizin kontrolünde şu anda yerli yerinde gayet uygun bir imalat şeklinde devam ediyor. Elbette bu imalatlar sürecinde bazı yollarımızı trafiğe kapatıyoruz. Zaman zaman bu hatların geçişinde su arızaları ve kanalizasyon arızaları da olabiliyor. Kanalizasyon arızalarında çok büyük bir sorunla karşılaşmıyoruz vatandaşın mağduriyeti oluşmuyor ama özellikle içme suyu hatlarındaki oluşabilecek eski asbest hatlarımız ve döküm hatlarımızdaki tamirat sürçleri biraz uzuyor. Zaman zaman su kesintileri olabiliyor ben bu konuda özellikle vatandaşlarımızın anlayışına sığınmak istiyorum. bu süreci inşallah hep beraber atlatacağız, biraz toz biraz çamur olacak ama sonunda inşallah Niksarlı hemşerilerim yüzyıllık bu asrın projesini inşallah Niksar'a kazandırmış olacağız ve hemşerilerimiz memnun olacak. Akabinde de üst yapı çalışmalarımızı sıcak asfaltımız, modern doğal taşlarla kaldırımlarımız dekoratif aydınlatmalarla şehrimizi ışıl ışıl daha konforlu bir şehir haline getirmek istiyoruz inşallah şimdide hayırlı uğurlu olsun” dedi.