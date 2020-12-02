İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niksar Belediyesi'nden esnafa kira desteği

Tokat’ın Niksar ilçesinde Belediye Meclisi tarafından alınan kararla pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaflara kira desteği geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye Meclisi tarafından alınan kararla pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaflara kira desteği geldi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, pandemi döneminde esnaflara destek olmak amacıyla Aralık ayı meclis toplantısında yeni kararlar aldıklarını söyledi.


Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün Türkiye'de de son dönemlerde etkisini arttırması nedeniyle Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, aralık ayı meclis toplantısında hazırladıkları esnaf destek paketini oylamaya sundu. Gündem maddesinin oy birliğiyle geçtiği meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Pandemi döneminde esnafımıza destek olmak amacıyla Aralık ayı meclis toplantımızda yeni kararlar aldık. Bu kapsamda; Belediyemiz mülklerinde kiracı bulunan esnafımızdan Aralık ve Ocak aylarını kapsayan kiralarını almayacağız. Pazar yerinde tezgâh açan pazarcılarımızdan Aralık ve Ocak aylarında işgaliye parası almayacağız. Otogar giriş-çıkış ücretlerimizde yüzde 50 indirimimiz devam edecek. Esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.