Niksar Belediyesi'nden esnafa kira desteği

Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye Meclisi tarafından alınan kararla pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaflara kira desteği geldi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, pandemi döneminde esnaflara destek olmak amacıyla Aralık ayı meclis toplantısında yeni kararlar aldıklarını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün Türkiye'de de son dönemlerde etkisini arttırması nedeniyle Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, aralık ayı meclis toplantısında hazırladıkları esnaf destek paketini oylamaya sundu. Gündem maddesinin oy birliğiyle geçtiği meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Pandemi döneminde esnafımıza destek olmak amacıyla Aralık ayı meclis toplantımızda yeni kararlar aldık. Bu kapsamda; Belediyemiz mülklerinde kiracı bulunan esnafımızdan Aralık ve Ocak aylarını kapsayan kiralarını almayacağız. Pazar yerinde tezgâh açan pazarcılarımızdan Aralık ve Ocak aylarında işgaliye parası almayacağız. Otogar giriş-çıkış ücretlerimizde yüzde 50 indirimimiz devam edecek. Esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.