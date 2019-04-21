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Niksar Belediyespor şampiyon oldu

Tokat Amatör lig final maçında Niksar Belediyespor takımı Topçamspor’u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Tokat Amatör lig final maçında Niksar Belediyespor takımı Topçamspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.


Gaziosmanpaşa Stadyumunda Tokat Amatör Küme final maçında Niksar Belediye spor takımı ile Topçamspor takımları karşılaştı. Niksar taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maç 0-0 berabere biterken uzatma dakikalarında 2 gol atan Niksar Belediyespor takımı şampiyon oldu. Büyük bir sevinç yaşayan takımın kupasını Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Sezai Işkın, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a takdim etti. Başkan Özcan, 3 yıldır amatör liginde şampiyon olduklarını ifade ederek, “Vefakar cefakar oyuncularımıza, yönetime ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yüreklerini sahaya yansıttılar. İnşallah Turhalspor ile üçüncü final maçını alarak Bölgesel Amatörü Liginde şehrimizi temsil etmek istiyoruz” dedi.

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