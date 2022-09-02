Niksar Belediyesporda hedef BAL liginde şampiyonluk

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Niksar Belediyespor'un hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Bünyesinde futbol, voleybol, tekwando, oryantring ve güreş gibi branşlar barındıran Niksar Belediyespor yararına yardımlaşma ve dayanışma programı düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası lokalinde düzenlenen programda konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; Niksar Belediyespor Kulübümüz için tertiplediğimiz “Yardımlaşma ve Dayanışma programında tek yürek olduk. Yaklaşık mazisi 100 yıla dayanan Niksar Belediyesporumuzdan bu zamana kadar birçok sporcu yetişmiştir. Bizim çocuklarımız gençlerimiz bize emanet. Bir şehrin gelişiminde tanıtılmasında spor çok büyük bir erkendir. Biz çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda sosyal ortamlarda yetişmelerini, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını istiyoruz bunun içinde çalışıyoruz. Şu an futbol takımımız BAL liginde mücadele ediyor, bu senede güçlü bir takım kurduk. İnşallah bu sene BAL liginde şampiyon olacağız” dedi.

Programa Kaymakam İlhami Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan İnce, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, işadamları ve davetliler katıldı.