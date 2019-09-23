Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda eğitim başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılış programı gerçekleştirildi.

Yapımı tamamlanan Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'nda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı açılış programı gerçekleştirildi. Açılış programına Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Belediye Başkan Vekili İsmet Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, kurum ve kuruluş daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programda açılış konuşması ve sunumunu gerçekleştiren Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Akkın Semerci ve Dr. Öğr. Üyesi Ersin Irk bu yıl 1391 öğrenci ile eğitime başladıklarını belirttiler.

İlçe Kaymakamı İlhami Doğan ise yaptığı konuşmada, ilçeye gelerek okula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü problemlerinde yanlarında olduklarını belirterek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından program müzik ve ikramlarla devam etti.

Niksar'da bulunan kampüste Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bulunuyor.