Niksar'da 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli proje aralıksız sürüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli entegre su proje kapsamında kanalizasyon hattı yenileme ve bağlantı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli entegre su proje çalışmalarında vatandaşların yollarda oluşan tozdan etkilenmemeleri için geçici kaplama yaptıklarını söyledi.

Başkan Özcan kanalizasyon çalışmaları biten diğer bölgeleri de aynı şekilde gerekli tamiratları yapacaklarını belirterek; “İlçemiz Orta Çarşı Mevkiinde parke yol kaplama çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin birçok bölgesinde Entegre Su Projesi kapsamında kanalizasyon hattı yenileme ve bağlantı çalışmalarımızı tamamladık. Bu projemizin 2. kısmı olan içme suyu şebeke yenileme ihale süreci sonuçlanana kadar, kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladığımız bölgeleri geçici olarak kaplamalarını gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda orta çarşı mevkiinde bulunan esnaf ve hemşerilerimizin tozdan etkilenmemeleri için kaplama çalışmalarına başladık. Kanalizasyon çalışmaları biten diğer bölgeleri de aynı şekilde gerekli tamiratları yapacağız” dedi.