İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niksar'da 14 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 14 kilo kaçak tütün ve çok sayıda tüketilmeye hazır halde sarılmış sigara ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 14 kilo kaçak tütün ve çok sayıda tüketilmeye hazır halde sarılmış sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Niksar ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Ekipler, ilçe sınırlarında bulunan Çamiçi ve Özalan köyleri yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada; 14 kilo kaçak tütün, 4 bin 400 adet kaçak tek dal sigara ve 98 adet sarma el kağıdı ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.