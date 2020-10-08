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Niksar'da 60 yıllık isale hatları yenileniyor

Tokat’ın Niksar ilçesinde 60 yıllık isale hatlarında yenileme çalışmaları başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 60 yıllık isale hatlarında yenileme çalışmaları başlatıldı.


Niksar'ın alt yapı problemlerini tamamen ortadan kaldıracak olan Entegre Su Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje hakkında bilgiler veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan bu proje ile 60 yılın üzerinde bulunan isale hatlarının yenileneceğini söyledi.


Başkan Özcan çalışmalar bittiğinde ilçenin uzun yıllar alt yapı problemi yaşamayacağını belirterek; “Entegre Su Projemiz dahilinde; Keltepe bölgesinden, çevre yolu bölgesinde yapımı devam eden 5000 tonluk su depomuza bağlayacağımız olan isale hattı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Keltepe bölgesinde yaklaşık 60 yıl önce kurulan asbest boru hatlarımızı ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borular ile değiştiriyoruz. Çalışmamız bittiğinde alt yapı ile ilgili ilçemizin uzun yıllar bir problem yaşamayacağını öngörüyoruz. Kış şartları kendini göstermeden çalışmalarımızı bu bölgede yoğunlaştırdık. Çocuklarımıza su sorunu olmayan bir Niksar bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

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