Niksar'da 640 Bin adet boş makaron ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 640 Bin adet boş makaron ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Niksar İlçe Merkezinde 2 şahsın işyerinde yasadışı sigara imalatı, bandrolsüz tütün ve doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen Jandarma ekipleri şahısların ilçe merkezinde ki işyerlerine ve ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 320 bin TL olan; 640 Bin adet boş makaron, 21 Bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara ve 31 kilo 750 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.