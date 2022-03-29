İhlas Haber Ajansı

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Niksar'da "Altın Ceviz Ses Yarışması" finali yapıldı

Niksar Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Ceviz Ses Yarışması Finali tamamlandı.

Vakıf iş merkezinde yoğun bir halk katılımı ile düzenlenen yarışma sonucunda 1.Gamze Hamarat, 2.Eren Özşenocak, 3. ise Samet Yanık oldu.


Tüm yarışmacıları tebrik eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; "Geleneksel hale gelecek yarışmamızda dereceye giren kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Ayrıca jüri üyelerimiz başta olmak üzere orkestramızı ve birbirinden kıymetli yarışmacılarımızı tebrik ediyorum" dedi.


Yarışma sonunda birinci 5 Bin TL, ikinci 3 Bin TL ve üçüncü ise 2 Bin TL para ödülü ile ödüllendirildi.

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