Niksar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi Adalar Küme evleri mevkiinde meydana gelen olayda, bir lokantadan çıkan D.Ç. (44) ile Mustafa Ö. (41) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., bıçakla Mustafa Ö. ve akrabası Mehmet Ö.'yü yaraladı. Olayda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Mustafa Ö., sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan D.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.