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Niksar'da Bizans ve Osmanlı Dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niksar’da gerçekleştirilen operasyonda Bizans ve Osmanlı Dönemine ait 15 adet sikke ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niksar'da gerçekleştirilen operasyonda Bizans ve Osmanlı Dönemine ait 15 adet sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Niksar İlçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında faaliyette bulunan 1 şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalarda O.Ç isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon sunucu yapılan aramada 14 adet Bizans Dönemine, 1 adet de Osmanlı Dönemine ait sikke olduğu değerlendirilen toplamda 15 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. O.Ç. hakkında adli işlemlere başlandığı bilgisine ulaşıldı.

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