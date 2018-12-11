Niksar'da 'Çamiçi İçme Suyu Göleti' tamamlandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yer alan Çamiçi İçme Suyu Göleti yapım çalışmaları tamamlandı, gölette su seviyesi yükselmeye başladı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın girişimleri sonucu 2016 yılında yapımına başlanan Çamiçi Yaylası İçme Suyu Göleti tamamlandı. 2014 yılında Niksar'da yaşanan kuraklık nedeniyle büyük bir su sıkıntısı yaşanmıştı. Bu konuyla alakalı dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na dosya sunan Başkan Özcan, Çamiçi Yaylası İçme Suyu Göleti'ni Niksar'a kazandırmıştı.

Başkan Özcan, Çamiçi İçme Suyu Göleti'nin yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek,"Geçtiğimiz günlerde yağan kar ile su seviyesi yükselmeye başladı. Bizlerde bu bölgede hem arıtma tesisimizi hem de ishale hatlarımızı kurarak Çamiçi Yaylamız ile Niksar'ımızın su konusunda 100 yıllık ihtiyacını karşılamış olacak." dedi.