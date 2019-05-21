Niksar'da çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, çilek üreticisi dokuz kişiye 45 Bin çilek fidesi dağıtıldı.

Niksar'da İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek amacıyla 9 çiftçiye toplamda 45 Bin adet sertifikalı albion, monterey ve fanandrea çeşidi çilek fidesi dağıtıldı.

İlçe Tarım Müdürü Namık Özdüzgün, çilek üretiminin Niksar'da yaygınlaştırılması amacıyla çalışma içerisine girdiklerini belirterek; “Projemiz çilek üretimini yaygınlaştırma projesi, il genelinde uygulanan, kısa adı DOKAP olan, Doğu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir proje. Sanayi ve Ticaret bakanlığına bağlı olarak çalışıyor. İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olan ve il genelinde 11 ilçemizi ve Tokat merkezini kapsayan bir proje geçti ve desteklendi. Bu proje kapsamında Tokat genelinde 120 çiftçimiz desteklendi bunların 9 tanesi de Niksar ilçemizden. Farklı köyleri seçmeye özen gösterdik özellikle, bu sekiz çiftçimize farklı köyler istedik ki önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarda bu çiftçilerimiz de önderlik yapacak bir anlamda” dedi.

Çiftçilere hibe olarak verilen destekten bahseden Özdüzgün; “Sulama ve gübreleme sisteminin tamamını veriyoruz, artı malç malzemesi veriyoruz yani örtü malzemesi. Çilek fidesi olarak da her üreticimize 5 Bin çilek fidesi veriyoruz. Bir dekar alan tesis edecekler. Bir dekar alanda olayın ekonomisine bakacak olursak birinci yıl 2,5 ila 3 ton arası ürün elde etmesi söz konusu, ikinci yılda bakımına bağlı olarak yaklaşık 5 ton ürün elde edecek. Malum pazarda kilosu 10 liraya değer buluyor, toptan ise o anki piyasa şartlarına göre 6 ila 8 lira arasında değişebiliyor. Bu da şöyle bir sonuç ortaya koyuyor 30 Bin TL gibi bir kazanç elde edilmiş oluyor. İlçemizde çok yaygınlaşmış bir tarımsal faaliyet değil, zaman zaman bireysel olarak çilek üretimi yapan çiftçilerimiz var ama bugün itibari ile kayıtlarımızda yaklaşık 20 dekarlık bir üretim alanımız gözüküyor çok fazla değil. Bugün itibariyle 9 dekar yapıyoruz önümüzde yıl 50 dekar yapmayı hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili talebimizi bildirdik. Önümüzdeki yıl da buraya bu proje verilecek. Niksar'da bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilere gelir getirici yeni kaynaklar sağlanması amacıyla çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu.