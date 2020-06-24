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Niksar'da Emniyet'ten “Kazma” operasyonu

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir inşaat alanında define aradıkları tespit edilen 4 kişi polis tarafından düzenlenen "Kazma" operasyonu ile yakalandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaat alanında define aradıkları tespit edilen 4 kişi polis tarafından düzenlenen "Kazma" operasyonu ile yakalandı.


Son dönemde artan definecilik faaliyetlerinin şehir içerisine kaydığı bilgisini edinen emniyet görevlileri “Kazma” adını verdikleri çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. üzerinde temel açma çalışması devam eden inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine polisler, gece inşaat alanına baskın yaptılar. Baskında kazı yapan S. K. (30), Y.U. (40), O. T. (23) ve H. K. (39) isimli şahıslar kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakaladılar. Olay yerinde ise kazıda kullanılan 1 adet kazma, 1 adet murç, 1 adet keski ve bir mezar lahitine ait olduğu düşünülen 2 adet taş kalıntısı muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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