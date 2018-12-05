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Niksar'da 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' semineri verildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik ’Gençlik ve Güvenli Gelecek’ semineri verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' semineri verildi.


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri tarafından lise öğrencilerine 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu seminer verildi. Kırkkızlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde emniyet birimleri, amaçlarının daha güvenli bir gelecek hazırlamak, kardeşlik duygusunu pekiştirmek, ön yargılardan kurtulan ve araştıran bir gençlik sağlamak olduğunu anlattı.


Seminerde öğrenciler, terör örgütlerinin zararlı propaganda çalışmaları hakkında bilgilendirilerek, Türkiye aleyhinde yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincinin nasıl geliştirilebileceği, terör örgütlerinin yaptığı propaganda yöntemleri konularına değindiler. Slayt görüntüleri eşliğinde düzenlenen seminerde ayrıca, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele, terör örgütlerinin eleman kazanma çalışmaları, teröre karşı devlet vatandaş işbirliği, halkın devlete olan güven ve desteğini güçlendirmesi gibi konular anlatıldı.


Üniversiteye hazırlanırken ve üniversiteye kayıt döneminde karşılaşacakları sorunların yanı sıra, terör örgütleri ve bu örgütlerin gençler üzerindeki propaganda faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Doğru bilgi, algı yönetimi, gerçek arkadaş, aile ve terör başlıkları altında yapılan bilgilendirme çalışması sonunda öğrencilerin sorularına da yanıt verildi.


Öte yandan seminerlerinin ilçedeki tüm lise düzeyindeki okullarda yapılacağı bildirildi.

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