Niksar'da itfaiyeciler “itfaiye elemanı belgeli” oluyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde itfaiyeciler “itfaiye elemanı belgesi” alabilmek için eğitime girdi.

Niksar Belediyesi itfaiyesi personeli “itfaiyeci elemanı belgesi” alabilmek için eğitimlerini sürdürüyor. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Öğretim Görevlileri Gökhan El ve Mustafa Yıldız tarafından verilen eğitimlerde temel itfaiyecilik, yanma ve yangın bilgisi konuları, kişisel koruyucu ve ekipmanlar konusunda eğitimler verildi, araçlar ve araç içerisindeki malzemeler tanıtıldı.

Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Güneş eğitimler konusunda verdiği bilgilerde şunları söyledi; “Niksar Halk Eğitim Merkezi kurs programı kapsamında itfaiye elemanı yetiştirme kurs programı aynı zamanda da hizmet içi eğitimimizi bu yıl itibari ile başlattık. Bundan sonra da bu eğitimler sıklıkla devam edecek. Bu kurslarda Niksar Meslek Yüksekokulumuzun Sivil Savunma bölümü öğretim görevlileri vasıtası ile gerçekleştiriyoruz. Bu kurs programı bitince bütün itfaiye personelimiz itfaiye elemanı belgesine sahip olacak. Yani belgeli itfaiyeci olacak aynı zamanda. Bundan sonraki eğitim planlanmalarımızda devam edecek. İki haftadır, ilk yardım eğitimi verildi, temel itfaiyecilik, yanma ve yangın bilgisi konularında eğitimler, kişisel koruyucu ve ekipmanlar konusunda eğitimler verildi, araçlar ve araç içerisindeki malzemeler tanıtıldı” dedi.

Güneş ayrıca, 30 personel ile üç vardiya halinde çalıştıklarını belirterek; “2 arazör, 2 merdivenli aracımız var, 2 tane tankerimiz var, bir tane kaza kurtarma aracımız var, bir tane öncü aramız ve bir tanede hizmet aracımız olmak üzere toplamda 9 aracımızla ilçede hizmet vermekteyiz. Araçlarımızın hepsi modern olup Tokat ve ilçeleri dahil en kapsamlı araç parkına sahibiz” diye konuştu.