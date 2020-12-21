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Niksar'da jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma trafik ekipleri, EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi semineri verdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma trafik ekipleri, EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi semineri verdi.


Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda” projesi kapsamında çalışma gerçekleştirdi. EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan Gürçeşme, Yolkonak, YİBO, Gökçeli ve Buzköy okullarında eğitim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri verildi. Seminerde, trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.


Öte yandan jandarma trafik ekipleri tarafından bundan sonra da ilçedeki köy ve belde okullarında trafik eğitimlerinin devam edeceği bildirildi.

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