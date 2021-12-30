Niksar'da Lise öğrencilerine 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' semineri verildi

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Niksar' ilçesinde lise son sınıf öğrencilerine gençlik ve güvenli gelecek konulu konferans verildi.

Emniyet görevlileri, gençlerin terör örgütlerinin tuzaklarına düşmemeleri, örgütlerin kaynaklarının insan olduğu ve hedef kitlenin de gençler olduğunun altı çizildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen “Gençlik ve Güvenli Gelecek” adlı konferans Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleşti.

Öğrencilere ülke aleyhinde yürütülebilecek zararlı oluşumlara karşı ortak mücadele bilincini geliştirmek ve oluşumlara eleman kazandırma faaliyetlerini engellemek, yapmış oldukları propagandaları etkisiz hale getirmek, gençlik üzerine kurulan tuzakları önlemek, öğrenci gençliğinin fizyolojik ve psikolojik değişimlerinden nasıl faydalandıkları, gençlerin nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiği konularında bilgiler aktarıldı.

Seminere çok sayıda Lise öğrencisi katıldı.