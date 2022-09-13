İhlas Haber Ajansı

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Niksar'da öğrenci servisleri denetlendi

Tokat’ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçede öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik denetim başlattı.


Öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde servis araçlarını durdurup evraklarını kontrol eden ekipler, evraklarında eksiklik tespit edilen sürücüleri bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyardı.


Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri, emniyet kemerleri ve araçların arkasındaki okul taşıtları ile 'dur' levhalarının standartlara uygunluğu, yangın söndürme tüplerin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi.


Öğrenci servis denetimlerinin bundan sonra da aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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