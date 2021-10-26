Niksar'da okul servisleri denetlendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde okul servis aracı sürücülerine eğitim semineri verildi, ardından araçlar denetlendi.

Niksar'da İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Okul servis sürücülerine yönelik eğitim semineri verdi, ekipler daha sonra servis araçlarını denetleyerek, eksiklik olup olmadığını kontrol etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile iş birliğinde servis şoförlerinin bilinçlenmelerini sağlamak, pandemi tedbirleri, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında Halk Eğitim Merkezi Salonunda seminer düzenlendi.

Seminerde servis şoförlerine Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde hüküm altına alınan taşıtlarda aranacak şartlar, taşımacının şartları ve yükümlülükleri, taşıma işlerinde çalışanların şartları ve Covid-19 Pandemisi ile ilgili dikkat edilecek hususlar anlatıldı, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Düzenlenen seminerin ardından ise İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri servis araçlarını denetlendi.

Öte yandan öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerin bundan sonra da aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi.