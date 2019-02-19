Niksar'da polis öğrencilere internet bağımlığını anlattı

Tokat'ın Niksar ilçesinde polisler, öğrencilere internet bağımlılığı, internetin zararları ve trafik konusunda eğitim semineri verdi.

Son yıllarda cep telefonu ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte neredeyse herkesin cebinde internet olmasından dolayı bağımlılığı da bir hayli arttı. Artık cep telefonları sayesinde internet bağımlılığının yaşı 3'e kadar düştü. Buna dikkat çekmek ve internet bağımlılığının önüne geçmek için Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda internet bağımlılığı bilinçlendirme semineri vermeye başladı.

Yavuz Selim İlkokulunda Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinden Tahir Demir ve Servet Güler ile bilgisayar öğretmeni Elif Demir tarafından verilen eğitim seminerine çok sayıda öğrenci ve veli büyük ilgi gösterdi.

Seminerde öğrencilere ve velilere internetin insan hayatına getirdiği sayısız faydaları olduğunu ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanmasının çok ciddi zararlara sebep olabildiğini, internet ve teknoloji bağımlılığının diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlandığı söylendi.

Seminerde internet bağımlılığının neden olduğu sorunlar ve çocuk ile ergenlerde bağımlılığı önlemenin yolu anlatıldı. Eğitim seminerinde ayrıca öğrenciler, trafikte kural, ihlal ve sonuçlar konusunda bilgilendirildi.