Niksar'da polis ve zabıtadan dilenci operasyonu

Tokat'ın Niksar İlçesinde Polis ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından ilçenin belirli bölgelerinde dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, dilencilik yapan kişilere yönelik gerekli tespitler yapılarak, işlem yapıldı.

Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son günlerde yardımlaşma duygusunu kötüye kullanarak dilencilik yapan ana cadde, camii, hastane, iş merkezi önleri ve pazar yerlerinde düzenledikleri operasyonla dilencileri topladı.

Niksar Zabıta Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada; Dış illerden ilçemize gelerek, insanlarımızın yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceği, uygulamanın yoğunlaştırılarak devam edeceği bildirildi.