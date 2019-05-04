Niksar'da Ramazan öncesinde fırınlar denetlendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimleri yaptı.

Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan öncesi, fırınlarda gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını, genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı.

Niksar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığını korumak için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanıyor" denildi.