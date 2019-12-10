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Niksar'da trafik ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı

Tokat’ın Niksar ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması denetimi yapıldı.


Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı. Niksar'da da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Hamidiye köprüsü ilçe girişinde durdurdukları ticari araçlarda yaptıkları kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümlerini yaparak trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendirdi.


Kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık tarihinde başladığı ve 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi.

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