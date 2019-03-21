Niksar'da yaşlılar unutulmadı

Tokat'ın Niksar ilçesinde GOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaşlıları unutmadı.

Niksar GOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kooperatifçilik Kulübü öğrencileri, Yaşlılar Haftası (18-24 Mart) dolayısıyla Özel Niksar Nedim Karataş Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, yaşlılara çiçek, içecek, pasta ve kurabiye ikram ettiler.

Bakım merkezi ve çalışmaları hakkında öğrencilere bilgiler veren kurum müdürü Aslı Öcal, kurum olarak Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne yarı özerk olarak çalıştıklarını ifade ederek “52 hasta, 29 çalışan personelimiz var. 5 Hemşire, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 aşçı, 1 temizlik personeli ve geride kalanlarda bakıcı personeli var. Benim branşım Psikologdur” diye konuştu.

Yaşlıları çok önemsediklerini ve öğrencilerle yaşlıların kaynaşması için bu etkinliği yaptıklarını belirten Büro Yönetim öğretmeni Şükriye Parlayacı “Öğrencilerimiz genç insanlar. Ama her genç, bir gün yaşlı olacak. Hepimiz birer yaşlı adayıyız. Bu nedenle, yaşlıları tanımak ve onlarla bir günü paylaşmak istedik. Çok güzel oldu. Bu gibi yaşlı bakım merkezlerinin sayıları artmalıdır. Çevremizdeki yaşlıların gönüllerini devamlı almalıyız. Bu kurumun açılması Niksar yöresi için bir nimettir. İnsan oğlu doğar, büyür ve yaşlanır. Herkes bu durumdan geçecektir. Öğrencilerimiz yaşlılar konusunda daha bilinçli ve daha duyarlı olmalıdır. Çevresindeki yaşlı kişilerin günlük işlerinde yardımcı olması gerekir. Öğrencilerle yaşlı hastalar arasındaki duygusal bağ beni çok etkiledi. Bugün öğrencilerimiz ile günü birlik sosyal bilinç görevini yaptık. Bu kurumun açılmasında öncü olan Nedim Karataş ve ailesine şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Büro Yönetim öğretmeni Şükriye Parlayacı; “Bakım Merkezine ziyaret etkinliğinin yapılmasında bize yardımcı olan Müdüre hanım Aslı Öcal'a, gezi için gerekli evrakları hazırlayan Muhasebe-Finansman Alan öğretmeni/Alan Şefi Sait Arslan'a, gezi için servisi ayarlayan Müdür Yardımcısı Ziya Alınlı'ya ve okul idaresine, gezime katılan değerli ve duygusal öğrencilerime şahsım ve kulübüm adına teşekkür ederim” diye konuştu.