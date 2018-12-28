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Niksar'da Zabıta Ekipleri doğaya yiyecek bıraktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde Belediye Zabıta Amirliği Ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye Zabıta Amirliği Ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.


Belediye Zabıta ekipleri, fırınlardan ve lokantalardan aldığı yiyecekleri, ilçeye 16 km uzakta bulunan Çamiçi Yaylasına götürerek yabani ve sokak hayvanları için doğaya bıraktı.


Zabıta Müdürü Ümit Aksu her yıl karla kaplı alanlara yaban ve sokak hayvanları için çeşitli yiyecekler bıraktıklarını belirterek; “Her yıl kar yağdığında biz bu işi yapıyoruz. İlçedeki çeşitli lokanta ve fırınlardan yiyecek ve ekmek topluyoruz. Çünkü doğada kalan hayvanların aç kaldığını biliyoruz. Karla kaplandığı için yiyecek bulma şansları çok azalıyor. Bundan sonra da yine topladığımız yiyecekleri doğaya bırakmaya devam edeceğiz” dedi.

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