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Niksar'dan çalınan traktör römorku Erbaa'da bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde çalınan traktör römorku, Jandarma tarafından Erbaa’da bulunarak sahibine teslim edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çalınan traktör römorku, Jandarma tarafından Erbaa'da bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Beldesinde bulunan Bahçelievler mahallesinden bir traktör römorkunun çalındığı ihbarını aldı. Yapılan takip ve çalışma sonrasında çalıntı römorkun Erbaa ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler çalınan römorku Erbaa ilçe merkezinde bulunan Ziya Gökalp mahallesinde buldu. Hırsızlık olayını işlediği iddia edilen şahsın tutuklanarak gözlem altına alındığı ve adli işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşılırken, römorkun sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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