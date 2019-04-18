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Nisan ayında kar manzarasını kaçırmadılar

Tokat’ta Nisan ayında yüksek kesimlere yağan kar manzarasını kaçırmak istemeyenler bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Tokat'ta Nisan ayında yüksek kesimlere yağan kar manzarasını kaçırmak istemeyenler bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.


Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösteriyor. Tokat-Sivas Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaza büründü. Kar yağışı yolda etkili olmazken vatandaşlar ise kar manzarası için Çamlıbel tepesinde durarak hatıra fotoğrafı çekindi. Nisan ayında beklemedikleri manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Fatma Esin Tuna, “Tokat'tan Sivas'a giderken Çamlıbel geçidinde kar sürprizi ile karşılaştık. Bu güzel doğa manzarasını kaçırmak istemedik fotoğraf çekindik. Nisan ayında beklemediğimiz bir durumla karşılaştık” diye konuştu.

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