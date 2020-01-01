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Nöbet tutan güvenlik güçlerine yılbaşı sürprizi

Tokat’ta şehir girişlerinde görevli güvenlik güçlerinin yeni yılı, iş adamları tarafından yapılan pastalı sürpriz ziyaret ile kutlandı.

Tokat'ta şehir girişlerinde görevli güvenlik güçlerinin yeni yılı, iş adamları tarafından yapılan pastalı sürpriz ziyaret ile kutlandı.


Tokat'ta Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Timleri, şehir girişinde bulunan kontrol noktalarında yeni yılda da gece kontrollerine devam etti. Alkol ve güvenlik kontrolü yapılan noktalarda görevli güvenlik güçlerine Tokatlı iş adamları tarafından sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. İş adamları yanlarında getirdikleri yaş pasta ile polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı. Sürpriz ziyareti gerçekleştiren iş adamlarından Erol Can, emniyet ve jandarma personeline görevlerinde başarılar dileyerek birlikte yaş pasta kestiler.

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