Öğrenciler aldıkları ödülleri Filistin'e bağışladı

Tokat'ın Çakır köyünde beş vakit namazını camide kıldıkları için ödüllendirilen öğrenciler, kazandıkları ödülleri Filistin'e bağışladılar.

Çakır Köyü Camii İmam Hatibi Muhammet Küçük, beş vakit namazını camide kılan öğrencilere yönelik bir program gerçekleştirdi. İki aylık programa göre beş vakit namazlarını camide kılan öğrencilere ödül verilecekti. Bu kapsamda namazlarını camide kılan öğrencilere hediye olarak verilen harçlıkları öğrenciler Filistin'deki kardeşlerine gönderdiler.

Çakır köylü gençler, cami görevlisi Muhammet Küçük ile birlikte Erbaa müftülüğüne gelerek harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi Asım Coşkun'a teslim ettiler.

Öğrenciler İlçe Müftüsü Muhammet Kara'yı da makamında ziyaret ettiler. İlçe Müftüsü Muhammet Kara hem öğrencilerin namazlarını camide kılmaları ve hem de karşılığında verilen ödülü Filistin'e bağışlamaları nedeniyle, gerçekleştirdikleri duyarlı davranıştan ötürü kendilerini tebrik ederek teşekkür etti.