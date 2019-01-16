Öğrenciler istedi, kar tatili geldi

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler öğle arasında yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Tokat Valisi Ozan Balcı'dan okulların tatil edilmesi çağrısında bulunan öğrencilerin beklediği açıklama saat 13.00'de geldi. Okullarından evlerine öğle yemeğine giden öğrenciler kar tatilini evlerinde öğrendi. Kent merkezinde ise yoğun kar yaşı nedeniyle vatandaşlar adeta kardan adama döndü. Şehir merkezinde aralıklarla lapa lapa yağan kar, rüzgarla birlikte hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yolda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Öğleden sonra il genelinde okullar tatil edildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde 16 Ocak Çarşamba bugün öğleden sonra il geneli resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarımızda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” bilgilerine yer verildi.