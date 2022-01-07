Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı

Tokat'ta, öğrenciler kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kış ayında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için öğrenciler harekete geçti. Okullarının çevresindeki belirli yerlere yiyecek bırakan öğrenciler yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu. Okul Öğretmeni Ahmet Furkan Akar, "Sadece kış aylarında değil her mevsimde sevimli dostlarımızı unutmayarak yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için belli yerlere yiyecekler bırakmak hepimizin görevidir” dedi.