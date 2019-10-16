İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Tokat’ın Almus ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak için ellerinde Türk Bayrakları ile jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Tokat'ın Almus ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak için ellerinde Türk Bayrakları ile jandarma komutanlığını ziyaret etti.


Almus Atatürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri ellerinde Türk Bayrakları ile “En büyük asker bizim asker” sloganları atarak okullarından İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüyüş yaptı. Ziyarette, Şanlıurfa'da meydana gelen kazada şehit olan Tokat'lı Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün abisi ve kardeşlerinin denk gelmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde şiirler okuyan minik öğrenciler yazdıkları mektupların Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere gönderilmesi için İlçe Jandarma komutanı İhsan Kara 'ya teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.