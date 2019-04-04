Öğrencilerin çabası kan bağışı oranını arttırdı

Tokat'ta ortaokul öğrencilerinin vatandaşları kan bağışı için ikna çabaları sonuç verdi, çoğunluğu veli olmak üzere bir günde yaklaşık 200 kişi kan bağışında bulundu.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ikna ettikleri yakınlarını okula davet ederek kan vermesini sağladı. Bir gurup öğrencisi ise ellerinde ‘Hayat kurtarma noktası' şeklinde yazdıkları dövizlerle vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar yeni kan verdiğini, bazı vatandaşlar ise kan değerlerinin düşük olduğunu söylerken, öğrencileri dinlemeden geçip gidenler de oldu. Buna rağmen pes etmeyen öğrencilerin çağrısına cevap veren vatandaşlar okul bahçesinde bulunan Kızılay aracında kan verdi. Öğrenci velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasına bir günde yaklaşık 200 kişi kan bağışında bulundu.

Tersleyen de oldu destek veren de

Okul öğrencilerinden Dilara Özdemir, okul müdürünün destekleri ile Kızılay'a destek amacıyla kan bağışı kampanyası başlattıklarını kaydetti. Bu kapsamda velilerin yanı sıra vatandaşların da desteğini sağlamak için harekete geçtiklerini ifade eden Özdemir, “Çarşıda insanları kan vermeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Bizleri tersleyen de oldu, gelen destek verende. Ama genelde çok olumlu tepkiler aldık. Bir kan 3 cana bedel. Kızılay bizim hayatımızda olmaz ise olmaz. Her an herkesin ihtiyacı olabiliyor” dedi.