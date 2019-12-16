İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerin hayalleri gerecek oldu

Tokat’ta ilkokul öğrencileri isteklerini bir kağıda yazdı hayırseverlerin destekleri ile öğrencilerin hayalleri gerçekleştirildi.

Tokat'ta ilkokul öğrencileri isteklerini bir kağıda yazdı hayırseverlerin destekleri ile öğrencilerin hayalleri gerçekleştirildi.


Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy'de ilkokul öğrencileri not kağıtlarına giysi, oyuncak gibi isteklerini yazdı. Yeşilyurt Devlet Hastanesi doktorlarından Mahmut Coşkun, çocukların not kağıtlarına yazdıkları oyuncak ve giysi taleplerini yerine getirmek için harekete geçti. Hayırsever esnaf ve vatandaşların destekleri ile alınan oyuncaklar ve giysiler çocuklara kısa bir süre içinde ulaştırıldı. Hediyelerle birlikte okulun yolunu tutan Br. Coşkun'u çocuklar okulun girişinde karşıladı. Koşarak sınıflarından çıkan çocuklar kucaklarında paketlerle okullarına döndü. Coşkun, sınıfta öğrencilerin hayal ettikleri ürünleri tek tek isimlerini okuyarak hediye etti. Çocukların taleplerini yerine getirmenin sevincini yaşadığını belirten Coşkun, “Ben aracıyım, destekte bulunan hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.