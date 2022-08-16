Öğrencilerin tercih ettiği üniversite oldu, yüzde 98 doluluk oranını ulaştı

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 59 lisans, 99 ön lisans programı olmak üzere 7 bin 525 öğrenci yerleşti. Okul birincileri ile birlikte bu sayı 7 bin 574'e yükseldi. Üniversite toplamda yüzde 99'luk doluluk oranına ulaştı. Son 4 yıllık dönemde ulusal ve uluslararası başarıları ile göz dolduran TOGÜ bünyesine 5 yeni fakülte ve birçok araştırma merkezi kattı.

30 bin öğrencinden 3 bin 500'ü uluslararası öğrenci

93 ülkeden 198 yükseköğretim kurumu ile anlaşması bulunan TOGÜ uluslararası 3 bin 500 öğrencinin tercih ettiği bir üniversite oldu. 30 bini aşan öğrencisi ve 3 bin 500'ü aşan uluslararası öğrencisi ile günden güne büyüyen ve gelişen TOGÜ yerleşen yeni öğrenciler ile kontenjanı yüzde 99 doldu.