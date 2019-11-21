Öğretmenler şiir okudu

Tokat'ta düzenlenen ‘Kitap Tokat, Şiir Memleket' adlı şiir dinletisinde öğretmenler şiirler okudu.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler günün haftası dolayısı ile Gazi Osman Paşa lisesi konferans salonunda etkinlik düzenlendi. ‘Kitap Tokat, Şiir Memleket' adlı şiir dinletisinde öğretmenler memleket temalı seçilmiş olan şiirleri okudu. Daha sonra kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Taştan da bir anısını öğretmenlerle paylaşarak şiir okudu. Şiir dinletisi sonrası programa emeği geçen öğretmen ve idareciler hatıra fotoğrafı çektirdiler.